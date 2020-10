Portugal ultrapassou novamente os mil casos de Covid-19 por dia

a Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou à Agência Lusa que "o número exato [de casos] ainda está a ser contabilizado" e será divulgado ao início da tarde no boletim epidemiológico diário da DGS

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda sales, anunciou em Braga que esta quinta-feira Portugal passou novamente a barreira dos mil casos diários de covid-19.Numa cerimónia no hospital de Braga, sublinhou ainda, citado pelo Correio da Manhã, que "o país tem de estar preparado para o que aí vem".Fonte d, mas apenas por duas vezes foram confirmados mais de mil novos casos num só dia em Portugal.O máximo de novos casos é de 10 de abril, quando foram registados 1.516 novos casos num só dia. O segundo dia com mais de mil casos foi registado a 31 de março, até então um recorde de infetados num só dia em Portugal: foram 1.035.Nas últimas duas semanas, Portugal teve três dias com mais de 900 casos e nove dias com mais de 800 novos casos em 24 horas.Portugal tem, neste momento, 82.256 casos confirmados de Covid-19 no total. Já morreram 2.040 pessoas devido à pandemia.