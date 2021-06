Covid-19: Portugal com mais três mortos e 756 infetados

Foram detetados 756 casos de infeção pela SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas em Portugal. Morreram trÊs pessoas devido à covid-19 no mesmo período de tempo.







Turistas em Portugal - Covid-19 Reuters

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista todas as três mortes das últimas 24 horas e 64% do total dos casos de infeção.A matriz de risco mostra que atualmente Portugal tem uma incidência de 119,3 casos de infeção por 100 mil habitantes (120,1 em Portugal Continental), estando perto da linha de alerta dos 120 casos por 100 mil habitantes. Já o R(t) nacional é de 1,18 (1,19 no Continente).

O boletim epidemiológico de hoje indica que estão mais 38 pessoas internadas em hospitais, somando agora 443, 346 em enfermaria. Nas unidades de cuidados intensivos encontram-se 97 pacientes devido à doença.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.