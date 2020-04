Covid-19: Portugal com 535 mortos e 16.934 infetados pelo novo coronavírus

O número de mortes em Portugal devido à pandemia do





O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 349 novos casos de covid-19 , subindo o total de infetados para 16.934 (aumento de 2,1%).

De acordo com a DGS, estão dados como recuperados 277 pacientes. Por outro lado, dos 1187 internados, 188 estão nos cuidados intensivos.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 139.184 casos suspeitos, dos quais 3.264 aguardam resultado dos testes.



Os dados da DGS precisam que o concelho de o Porto é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (921), seguido de Lisboa (905 casos), Vila Nova de Gaia (842), Matosinhos (715), Gondomar (701), Braga (647), Maia (600), Valongo (491), Ovar (416) e Sintra com 397 casos. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida pelo Centro (123), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos. O boletim regista quatro óbitos nos Açores.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 375 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.