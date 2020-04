O enfermeiro estava praticamente inanimado no chão de casa: acusara positivo três dias antes. Os bombeiros do Dafundo, na presença da PSP, tiveram de arrombar a janela para acudi-lo

Entre os insuficientes renais infetados há uma residente de uma pensão nos Anjos entretanto evacuada

Entre os infetados da mesma clínica consta ainda uma insuficiente renal, entre os 40 e 45 anos, que vivia numa pensão dos Anjos (Lisboa), evacuada neste sábado (dia 11) para efeitos de desinfestação.



Familiar de insuficiente renal alarmada



A familiar de uma insuficiente renal que faz tratamento na referida clínica está extremamente preocupada

O comandante dos bombeiros do Dafundo diz que a Câmara de Oeiras, presidida por Isaltino Morais, vai fornecer 4.000 fatos de protecção especial

A clínica NephroCare responde: "Definimos e implementámos planos de contingência nas nossas clínicas de hemodiálise, nos serviços de suporte"

Associação de Doentes Renais de Portugal (ADRP), Fernando Jorge, não vale a pena "tapar o sol com a peneira", comenta à SÁBADO.

Há 12.500 insuficientes renais em Portugal, segundo dados da ADRP de finais de 2019. Cerca de 90% deles são de idade avançada

Fernando Jorge, passa por colocar todos os doentes positivos em determinada clínica de diálise e os que não têm Covid-19 noutra. Assim se fica "

A clínica de diálise NephroCare do Restelo apresenta vários casos de infetados com o novo coronavírus, mas mantém as portas abertas. Um dos primeiros positivos foi um enfermeiro da referida unidade de tratamento para insuficientes renais, que integra uma rede de 38 clínicas da marca em Portugal.O profissional de saúde tem 47 anos e está internado nos cuidados intensivos do hospital São Francisco Xavier, desde o dia 4 de abril. Nesse sábado de manhã, foi encontrado pelos bombeiros praticamente inanimado, no chão de casa (um R/C em Linda-a-Velha). "Tivemos de arrombar as janelas para acudi-lo", diz ào comandante da corporação do Dafundo, Carlos Jaime.Três dias antes, o enfermeiro fizera testes e acusara a infeção respiratória. Foi mandado para casa, mas o seu quadro clínico agravou-se de dia para dia. Quando um colega tentou contactá-lo, por telefone, percebeu que a situação era crítica: mal conseguia falar e pedia socorro.O colega do referido enfermeiro chamou o INEM que, por sua vez, pediu aos bombeiros do Dafundo para o levarem ao hospital por suspeita de Covid-19. Os bombeiros tocaram várias vezes à campainha, mas ninguém respondia. Pediram então o aval da PSP, também presente no local, para arrombarem a janela do R/C. Foi assim que salvaram uma vida. Mas duas horas depois, a mãe do referido enfermeiro, acamada e que vivia com ele, também foi hospitalizada em São Francisco Xavier por Covid-19.O número de casos na clínica continuou a aumentar, ao longo da última semana. "Além daquele enfermeiro há mais dois, uma médica, dois auxiliares, dois bombeiros e meia dúzia de doentes infetados. Da clínica responderam-me que estavam a tomar as precauções necessárias. Denunciei tudo isto no dia 8 [quarta-feira] àTrês vezes por semana, uma familiar próxima de Joana (nome fictício) fica ligada à máquina de hemodiálise - uma espécie de rim artificial que limpa o sangue -, na clínica da NephroCare do Restelo. É uma dolorosa rotina, com sessões de quatro horas cada, a que a paciente já se habituou para sobreviver. Mas agora tem uma agravante: pode estar infetada com Covid-19.Joana está "preocupadíssima", sobretudo com o perigo de contágio durante o transporte de vários pacientes, em simultâneo, assegurado por bombeiros. Por este motivo, enviou o alerta à, via email, no final da semana passada. "Os doentes renais constituem um grupo de risco extremo a esta doença e ela já chegou às clínicas de diálise, que ficaram sem meios, concentrados nos hospitais", escreveu.contactou-a, entretanto, para saber mais pormenores sobre o desenrolar da situação. Carlos Jaime mandou também desinfetar o quartel, numa operação feita por uma empresa especializada - às expensas da Câmara de Oeiras, durante de cinco horas: "Estamos todos a fazer testes de despistagem."Perante tal quadro, e face às questões daenviadas à direção clínica da NephroCare Portugal ao final da manhã do último sábado (11), os responsáveis enviaram no mesmo dia à tarde um comunicado por email. "Neste contexto a Administração e o seu Corpo Clínico em coordenação com o Gabinete de Crise asseguram a resposta atempada aos desafios que uma situação de emergência nacional carece, mantendo o contato permanente com as autoridades de saúde e implementado rigorosamente as normas em vigor para o sector", começam por dizer.Mais adiante, reforçam a mensagem. E garantem: "Redefinimos e partilhámos as nossas melhores práticas, definimos e implementámos planos de contingência nas nossas clínicas de hemodiálise, nos serviços de suporte, de forma a assegurar a cadeia de distribuição de produtos e terapias necessárias ao funcionamento da nossa atividade, garantindo aos doentes insuficientes renais a manutenção dos cuidados de diálise, conforme necessário, mesmo numa epidemia em larga escala como a que assistimos." Contudo, não indicaram os números de casos, nem quando, nem onde.A resposta da NephroCare Portugal parece inconclusiva para o comandante Carlos Jaime: "Fico triste com aquilo que leu. Metam a mão na consciência." Joana corrobora: "Contactei a clínica, mas não me foram dados os esclarecimentos devidos." Ainda que enfatize a ausência de sintomas da familiar e o cumprimento de medidas por parte da clínica: "Temos bastante cuidado e medimos a febre duas vezes por dia. Até agora tudo normal. Na clínica fazem o mesmo. Caso haja febre nos doentes, devem avisar imediatamente os familiares."Para o presidente daAdianta ainda: "Já há casos de infetados em todas as vertentes: enfermeiros, doentes, auxiliares e médicos. E mesmo de transportadores, todo o grupo de pessoas que lidam com o doente renal. Não sei números. Creio que o balanço de infetados insuficientes renais ainda não feito a nível nacional."Sendo uma população de alto risco - pelas estimativas da ADRP, de finais de 2019, há 12.500 insuficientes renais em Portugal, sendo 90% de idade avançada -, torna-se urgente reforçar medidas. Uma delas, sugerecom uma capacidade de resposta maior". Mas lá está, "os organismos não reagem todos da mesma maneira."O pânico é a pior solução no meio disto tudo, salienta Fernando Jorge. Fala por experiência própria, uma vez que é doente renal e transplantado. "Tentem ter o máximo de calma possível, porque o feedback que tenho – estou em Matosinhos –, é que as coisas não estão bem, mas estão minimamente controladas. Estamos a tentar trabalhar com o pior cenário, para esperar um menos mau", remata.