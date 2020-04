Dia 23, obrigado ao Luís de Portugal

Boris Johnson fez-me hoje lembrar alguns políticos portugueses, um ou outro já retirado da política activa mas com grande influência nos bastidores. Gente de fortunas bem nutridas nos negócios que se fazem depois do conforto de passar uns anos por cargos políticos, ajudando este e aquele com uma lista de telefones milagrosa, que abre toda e qualquer porta. É verdade. Boris Johnson, com o seu "Obrigado ao Luís, de Portugal", fez-me lembrar essa gente tardiamente deslumbrada com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sobretudo liberais de direita. Depois de andarem toda a vida a defender o crescimento do sector privado da saúde, ou mesmo a dar cabo do SNS, através de passagens por cargos ministeriais onde fizeram o possível e o impossível para diminuir o investimento público na saúde, em momentos de necessidade tiveram de recorrer ao SNS e descobriram os seus encantos. Porque um filho precisou, porque os próprios tiveram de enfrentar padecimentos apenas tratados com equipamento adequado no SNS, foram descobrindo que, afinal, o serviço público de saúde é uma das maiores conquistas da democracia e não apenas o apoio médico mínimo que era obrigatório dar ao povo. Os hospitais privados que frequentavam raramente tinham o equipamento dos hospitais públicos. Mas, sobretudo, estes tinham (e têm) profissionais de saúde excepcionais, de médicos a enfermeiros e pessoal auxiliar que, com um oceano de limitações e carências ali estavam a dar o seu melhor. Antes tarde que nunca.





O primeiro-ministro britânico deve ter sentido o mesmo enquanto o seu corpo lutava com o bicho malino. Mais do que o equipamento, tinha perto de si pessoas, enfermeiros de elevado gabarito profissional e humano que o animaram no combate. Tinha perto de si o enfermeiro ‘ Luís, de Portugal’, dos tais, que deve ter partido do país para escapar ao insulto dos seis euros e picos à hora, e a Jenny, da Nova Zelândia. Fica-lhe bem o agradecimento que deixou e que a Mariana Branco aqui muito bem retrata. Pode ser que, daqui para a frente, as políticas dos conservadores britânicos olhem um pouco mais para as pessoas, como ponto de partida e chegada das reformas, e menos para a ideologia ou a perspectiva tecnocrática. E que essa pandemia do bom senso e da gratidão abunde também por cá, depois dos dias da emergência. Que o bicho, ao menos, ajude a matar esse outro monstro que foram as cativações de Centeno. Fiquemos com as sensatas palavras de Boris:

"Quero agradecer às muitas enfermeiras, homens e mulheres, cujos cuidados têm sido tão surpreendentes. Vou esquecer alguns nomes, então perdoem-me. E espero que não se importem se eu mencionar em particular dois enfermeiros, que ficaram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter dado para o torto. São a Jenny da Nova Zelândia, Invercargill, na Ilha Sul, para ser exato, e Luís, de Portugal, perto do Porto"

"O motivo pelo qual o meu corpo recebeu oxigénio suficiente foi porque durante todos os segundos eles estiveram comigo, se preocuparam e aplicaram os procedimentos necessários", revelou Boris Johnson

Músicas da Quarentena (1)

Fiquemos também com as palavras e música de Andre Bocelli, que ontem cantou para o mundo a partir do cenário mítico do Duomo de Milão, a belíssima catedral deserta onde o tenor se elevou a voz da esperança universal. Pode ouvir aqui a emocionante homenagem de Bocelli à Lombardia devastada pela morte mas também a outras cidades do mundo, como Nova Iorque. Pode ouvir, também, como Bocelli converte pela enésima vez Amazing Grace, o hino religioso com mais de dois séculos que Joan Baez transformou num símbolo da luta pelos direitos civis, sociais e políticos, ou Presley numa canção de amor, digamos assim, numa sinfonia vocal de crença no triunfo sobre a doença. Desta vez, Amazing Grace não é a arma de luta contra as bombas que caiem sobre Hanói, onde Baez levou a sua militância de protesto, mas a balada de uma esperança que a Itália e o Mundo procuram todos os dias.

Músicas da Quarentena (2)

Por cá, a esperança escreveu-se numa linguagem muito própria de Coimbra: a solidariedade e a universalidade. Antigos e actuais estudantes espalhados pelo mundo, unidos pela Estudantina Universitária de Coimbra, juntaram-se e gravaram a belíssima serenata ‘À Meia Noite ao Luar’, em mais uma comovente homenagem aos profissionais de saúde. Se não viu e ouviu na TVI 24, ouça aqui, pois vale a pena perceber como esta rapaziada de Coimbra é muito especial.





