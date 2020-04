O número de mortes em Portugal devido à pandemia do

aumentou, este domingo, para os 504, tendo sido registadas 34 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico da

(DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 598 novos casos de

, subindo o total de infetados para 16.585.

A ministra da Saúde, Marta Temido , assumiu, este domingo, que a "expectativa de regressar à normalidade tem de ser sempre temperada até à chegada da vacina" contra a covid-19. Na conferência de imprensa diária, após a divulgação do relatório da situação epidemiológica em Portugal, a governante salientou a época de Páscoa para apelar, ainda assim, "à esperança"."A expectativa de regressar à normalidade tem de ser sempre temperada até à chegada da vacina por medidas de prevenção, conteção e restrição", disse aos jornalistas, sublinhando, ao mesmo tempo: "Nada nos próximos tempos, se é que alguma vez, voltará a ser como antes e temos que saber viver com isso"Marta Temido revelou que as autoridades, em cojunto com vários especialistas e cientistas, têm estado a acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e a estudar o regresso à normalidade, apesar de não haver qualquer prazo estabelecido. "Temos de saber manter a capacidade de desejar um futuro que ambicionamos e aguardamos com aquilo que é a necessidade de ir adaptando a nossa vida normal ao contexto de cada momento", sublinhou.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.