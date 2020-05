A dois dias do começo da segunda fase do desconfinamento em Portugal, o primeiro-ministro e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) dirigiram-se ao Chiado, em Lisboa, para visitar diferentes lojas. Agradecendo aos portugueses que ficaram em casa para controlar a pandemia de covid-19, António Costa apelou agora a um regresso às ruas "com segurança". Relacionado Covid-19: "Não há motivo para recuar no desconfinamento", garante Costa





"Sabemos ser disciplinados e determinados em fechar-nos em casa, evitar contactos e deixar de ir às lojas para conter a pandemia, mas temos de dar o passo seguinte: temos agora de voltar a ir à rua, retomar a normalidade na nossa vida, mas com as cautelas que não podemos deixar de ter", apelou o primeiro-ministro.

"Com a mesma convicção com que pedi que ficassem em casa, o apelo que eu agora faço é que, com segurança, com cautelas, retomem o processo de ocupação da rua, de regresso à rua, de regresso às lojas, de regresso à restauração, de regresso aos cafés, porque é assim que, coletivamente, vamos poder relançar outra vez a nossa vida no país", afirmou.

Esta segunda-feira (18) as lojas com dimensão máxima de 400 metros quadrados, cafés, restaurantes e esplanadas voltam a poder receber clientes.





Já Fernando Medina anunciou que a CML "vai estender a isenção de taxas de instalação de esplanadas até ao final do ano".