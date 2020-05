Covid-19: Moncorvo com regras de circulação pedonal

O município de Torre de Moncorvo implementou regras para a circulação pedonal em algumas as principais artérias da sede de concelho, com colocação de marcas que estabelecem o sentido da circulação ou distanciamento, indicou hoje aquela autarquia.

"Colocámos setas indicadoras pintadas a verde e a vermelho, linhas de espera junto dos estabelecimentos comerciais de acordo com o devido distanciamento, assim como placas de fila única", concretizou aquele município do distrato de Bragança, em comunicado.

O município de Torre de Moncorvo aconselha os cidadãos a circularem sempre no passeio do lado esquerdo, atento o sentido da marcha, deixando livre a zona mais à esquerda, para zonas de espera dos estabelecimentos de comércio e serviços para evitara propagação do novo coronavírus.

As pessoas, ao aproximarem-se aos estabelecimentos de comércio e serviços, "devem encostar mais à esquerda e esperar a sua vez para entrar", para aceder aqueles espaços "e sempre no lado oposto do sentido da marcha".

"Os cidadãos deverão atravessar a via na passadeira, depois de passar o estabelecimento onde pretendem ir e, ao aproximar-se do estabelecimento, os cidadãos devem encostar mais à esquerda e esperar a sua vez para entrar", indica a mesma nota.

Para manter a população informada, a autarquia criou um folheto com todas as indicações que está a ser distribuído pela população em função das regras, para evitar a infeção pela covid-19.

No entanto, a câmara de Torre de Moncorvo apela a todos os munícipes para cumprirem as normas implementadas no âmbito da circulação pedonal, no que diz respeito ao sentido das setas e a distância marcada no chão através de fila única.

"Os cidadãos devem ainda continuar a cumprir as orientações das autoridades de saúde, sobretudo, no que respeita ao distanciamento social", enfatiza o município trasmontano

A iniciativa surge devido à possibilidade de reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, caminhando-se para o regresso progressivo dos moncorvenses à normalidade das suas vidas.

Portugal regista 1.007 mortos associados à covid-19, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.