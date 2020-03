Covid-19: MNE reitera para portugueses na Austrália procurarem "alternativas" comerciais

"A situação dos cidadãos nacionais na Austrália está a ser acompanhada atentamente através da rede diplomática e consular no país, estando já identificadas as situações de algumas dezenas de nacionais que solicitaram apoio e que se encontram transitoriamente no país, como é o caso de turistas ou estudantes Erasmus", afirmou o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.