Covid-19: Mais três mortes e 663 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, três pessoas morreram devido à covid-19. Os números revelados esta quarta-feira elevam para 16.890 o número de óbitos ocorridos em Portugal, desde que a pandemia começou.







REUTERS/Pedro Nunes

Registam-se ainda mais 663 casos de infeção. Em Portugal, 825.031 pessoas foram infetadas pelo coronavírus.De momento, existem 25.847 casos ativos (menos 97 em 24 horas).Mais 757 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas (são já 782.294 os recuperados).488 pessoas encontram-se internadas (menos 16 relativamente a terça-feira), 116 em unidades de cuidados intensivos (mais três).Tanto a nível nacional como só no continente, o R superou 1: é de 1,02 no continente, menos uma centésima no País. A nível nacional, registam-se 64,3 casos por cada cem mil habitantes.