Covid-19: Mais dois mortes e 306 novos casos nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista hoje mais duas mortes e 306 novos casos de infeção confirmados de covid-19 por comparação a domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o boletim diário da DGS, desde o início da pandemia até hoje registam-se 46.818 casos de infeção confirmados e 1.662 mortes.



Há também menos uma pessoa na Unidade de Cuidados Intensivos, passando a estarem internadas 62 pessoas.



Entre os 306 novos casos, 254 dizem respeito à zona de Lisboa e Vale do Tejo – ou seja, 83%. Um dos óbitos registado deu-se nesta região e o outro no Norte do país. O boletim revela ainda que um dos dois óbitos foi de uma mulher na casa dos 30 anos.