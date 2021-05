Covid-19. Mais de 93% dos idosos já recebeu pelo menos uma dose da vacina

Pelo menos 96% das pessoas com mais de 80 anos e 92% da faixa etária entre os 65 e 79 já foi inoculado pelo menos uma vez com a vacina da covid-19. Apenas 155 mil entre mais de 2,2 milhões de idosos ainda não receberam qualquer dose de vacina.

Foram administradas mais de 500 mil vacinas contra a covid-19 na última semana em Portugal, mas o valor é inferior às últimas duas semanas.



Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, mais de 34% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina, tendo sido administradas 300 mil primeiras doses na passada semana - são agora mais de 3,5 milhões no total. O número de pessoas que já completaram a vacinação é agora superior a 1,5 milhões, mais 216 mil que na semana passada, que representam cerca de 16% do total da população portuguesa.



A vacinação dos mais velhos está quase terminada, com 92% das pessoas na faixa etária entre 65 anos e 79 anos a já terem recebido pelo menos uma dose e 30% a terem completado a vacinação. A percentagem entre maiores de 80 anos é de 96% para aqueles que tomaram a primeira dose da vacina e de 90% para quem já completou a vacinação.