Covid-19: Maiores de 20 anos começam a ser vacinados em agosto

A faixa etária entre os 20 e os 30 anos pode começar a ser vacinada contra a covid-19 "entre o final de julho e o início de agosto", avançou esta terça-feira o coordenador da equipa de coordenação do processo de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.





que o número de pessoas a aguardar a vacinação (depois de a terem agendado) é atualmente de quatro mil, quando na segunda-feira, o número de pessoas em lista de espera era de 60 mil. "As pessoas quando se auto-agendaram esgotaram essa capacidade, portanto depois temos de esperar mais uma semana para abrir novas vagas e agendar as pessoas que ficaram em lista de espera", explicou o coordenador da task force de vacinação.

O militar informouSobre o início da vacinação de pessoas com idades entre os 30 e os 40 anos, Gouveia e Melo explicou que o início desse processo está previsto para a próxima semana, mas que começarão por ser chamados localmente e que o processo de auto-agendamento só estará disponível mais tarde. O vice-almirante defende que as pessoas acima dos 30 anos estarão vacinadas entre fim de julho e início de agosto e nessa altura começarão a ser vacinadas as pessoas com menos de 30 anos.Já sobre os mais novos, o coordenador referiu que pode não ser necessário vacinar as crianças se mais de 70% dos mais velhos estiverem vacinados.O vice-almirante foi ainda crítico das restrições à utilização de vacinas. "Essas restrições, na minha opinião, contradizem uma necessidade urgente de vacinar", disse o coordenador da task force.As pessoas com mais de 50 anos que já tiveram a infeção da Covid-19 há mais de seis meses já podem fazer o autoagendamento para receber a vacina, garantiu ainda o coordenador.