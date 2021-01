Covid-19: Madeira suspende exames e aulas de código e condução até 15 de janeiro

O ensino da condução e a realização de exames teóricos e práticos foram suspensos hoje na Madeira, devendo ser retomados no dia 15 de janeiro, indicou a Direção de Economia e Transportes Terrestres.

"Face ao aumento do número de casos de infeção por covid-19 na Região Autónoma da Madeira, na última semana, e tendo em conta as orientações do Conselho de Governo e dos Serviços de Saúde Pública, a Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres decidiu suspender a realização, em todos os concelhos da região, dos exames de código e dos exames práticos de condução, bem como do ensino da condução (teórico e prático) ministrado pelas escolas de condução", refere em comunicado.

No domingo, o executivo madeirense aprovou novas medidas para conter os contágios com o vírus SARS-CoV-2, que incluem a proibição de circulação entre as 23:00 e as 5:00 em todo o território, a abertura progressiva das escolas nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, o reforço da fiscalização, o encerramento de bares e restaurantes às 22:30 e a redução ao mínimo do trabalho presencial na administração pública.

A Direção de Economia e Transportes Terrestres decidiu, por isso, suspender a realização de provas teóricas e práticas de condução, bem como todos os exames para obtenção de certificações profissionais entre os dias 4 e 15 de janeiro.

Fica também suspenso o ensino da condução, teórico e prático, nas escolas de condução entre os dias 4 e 8 do mesmo mês, não sendo contabilizadas quaisquer lições ministradas.

A direção regional decretou ainda a suspensão da atividade de formação presencial teórica e prática de certificação de profissionais, efetuada por entidades formadoras entre 04 e 15 de janeiro.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira regista 799 infeções ativas, num total de 2.000 casos confirmados desde 16 de março de 2020, e 14 óbitos, estando 45 pessoas internadas no hospital do Funchal.