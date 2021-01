Portugal registou esta segunda-feira 78 mortes por Covid-19, aumentando para 7.198 o número de vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas foram confirmados 4.369 novos casos, aumentando para mais de 430 mil o número total de infetados já registados em Portugal.O número de recuperados está atualmente perto dos 350 mil, com Portugal a ter registado mais 1.884 recuperações nas últimas 24 horas. O número de casos ativos é agora novamente superior a 80 mil.Portugal voltou esta segunda-feira a aumentar o número de internados com covid-19, situando-se agora nos 3.171. Nas últimas 24 horas foram registados mais 127 doentes hospitalizados com o novo coronavírus.Entre estes estão 510 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais 10 que no dia anterior.