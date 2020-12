Covid-19: Madeira prevê iniciar vacinação antes do fim do ano

A Madeira prevê iniciar a vacinação contra a covid-19 antes do final do ano, indicou hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referindo que o primeiro lote de vacinas deverá chegar à região na segunda-feira.

"Penso que as vacinas devem chegar aqui na segunda-feira, portanto, a partir de segunda-feira temos tudo pronto para iniciar [a vacinação] antes do fim do ano", disse à margem de uma visita à costa norte da ilha, onde visitou as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, as mais afetadas pela tempestade do dia de Natal.

Na quinta-feira, a Secretaria da Saúde e Proteção Civil da Madeira apresentou o plano regional de vacinação contra a covid-19, indicando que estima vacinar 50 mil pessoas na primeira fase do processo e que previa receber 9.750 doses em janeiro de 2021.

"Vai ser mais cedo, porque em Portugal continental também é mais cedo", disse Miguel Albuquerque.

No continente, a campanha de vacinação contra a covid-19 arranca no domingo.

"A Madeira vai receber a sua quota de vacinas e, no quadro daquilo que foi anunciado pelo grupo de trabalho constituído para a vacina, iremos proceder ao início da vacinação pelos profissionais de saúde que estão na linha da frente", declarou.

De acordo com os dados mais recentes, a Região Autónoma da Madeira assinala 441 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus e um total de 12 mortos associados à doença.