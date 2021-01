Covid-19: Lar de Mourão com 70 infetados e três óbitos

O número de pessoas com covid-19 do surto no Lar Nossa Senhora das Candeias, em Mourão, no distrito de Évora, subiu para 70 e registaram-se três óbitos entre os utentes, revelou esta segunda-feira fonte da câmara municipal.

Fonte do município indicou à agência Lusa que os três utentes que morreram estavam infetados com o vírus da covid-19, mas apenas em relação a um deles a Saúde Pública já declarou que a morte foi provocada pela doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo a mesma fonte, encontram-se ainda em investigação as causas dos outros dois óbitos.

A fonte da câmara municipal adiantou que, em relação ao anterior balanço, foram detetados mais 11 casos de covid-19 no Lar Nossa Senhora das Candeias, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Mourão, nomeadamente nove utentes e dois funcionários.

Dos 62 residentes no lar da instituição, 54 estão infetados com o vírus da covid-19, cinco fizeram teste negativo para o coronavírus e três morreram, precisou.

De acordo com a fonte, seis dos 15 funcionários infetados já recuperaram da doença e vão fazer, nos próximos dias, novo teste para poderem regressar ao trabalho na instituição.

Os primeiros resultados positivos deste foco no lar em Mourão do vírus que causa a doença covid-19 foram conhecidos no passado dia 24 de dezembro, quando se soube que, num universo de 62 utentes, 38 estavam infetados, assim como 10 dos 43 funcionários.

A fonte da Câmara de Mourão revelou que os utentes e funcionários de lar na freguesia de Granja vão ser vacinados contra a covid-19 na quarta-feira.

Portugal contabiliza hoje mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.369 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.171 pessoas, mais 127 do que no domingo, das quais 510 em cuidados intensivos, ou seja, mais dez.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.186 mortes e 431.623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 80.008, mais 2.407 do que no domingo.