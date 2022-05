Covid-19: Índice de transmissibilidade acima do 1 e novos casos a aumentar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O relatório epidemiológico semanal da covid-19 mostra que o número de casos semanal aumentou, bem como a incidência. Entre a semana de 26 de abril e 2 de maio foram registados 76.183 casos, mas 19 mil do que na semana anterior. O valor da incidência está nos 740 casos por 100 mil habitantes. A taxa de transmissibilidade está nos 1,03.







Portugal Covid-19

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, estão atualmente internadas em hospital 1.119 pessoas, menos 89 do que na semana. Há 60 pessoas em unidades de cuidados intensivos (mais 11). Há atualmente uma criança com menos de 10 anos internada em unidade de cuidados intensivos.Na semana em apreço foram ainda registados mais 125 óbitos. A grande maioria das mortes registou-se na faixa dos 80 ou mais anos (96).A região a registar mais casos foi a região Norte (903 casos), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (22.231) e depois a zona Centro (16.706).