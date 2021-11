Covid-19. Incidência em Portugal já é superior a 240 casos por 100 mil habitantes

Média de novos casos triplicou desde o início do mês e limite da incidência na matriz de risco já foi ultrapassado. Peritos no Infarmed tinham previsto que tal só ia acontecer dentro de duas semanas.

A média de novos casos triplicou desde o início do mês e a incidência da pandemia em Portugal está já acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, o limite de preocupação da matriz de risco da covid-19. Este domingo foi registado o quinto dia consecutivo com mais de 2 mil casos diários, algo que já não acontecia desde o final do mês de agosto, quando o país funcionava ainda em fases de desconfinamento.

Na reunião do Infarmed na sexta-feira, tinha sido avançado por investigadores do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) que Portugal poderia atingir a barreira de incidência de 240 dentro de duas semanas. Mas ao ritmo de casos registados nos últimos dias, a previsão ficou curta: nos últimos 14 dias foram confirmados mais de 24 mil casos, em que quase 15 mil deles foram registados na última semana.

Assim, a incidência quase duplicou em apenas 14 dias, passando dos 122 casos por 100 mil habitantes para os 240,1 atuais, segundo cálculos da SÁBADO.