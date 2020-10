Covid-19: Idoso do lar da Misericórdia de Grândola internado no hospital

Um dos seis utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola infetados com o vírus que provoca a doença covid-19 está internado no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, foi hoje revelado.

Fontes da Autoridade de Saúde Pública local contactadas pela agência Lusa explicaram que o utente, um idoso com "mais de 80 anos", foi internado "ao fim da tarde de sexta-feira" no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).

O utente, internado em enfermaria 'covid' naquela unidade hospitalar, pertencente à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), encontra-se "estável" e, "para já", a sua situação clínica "não inspira cuidados", adiantaram as fontes.

O surto de covid-19 associado ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, igualmente no distrito de Setúbal, já contabiliza um total de 17 pessoas infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Autoridade de Saúde Pública local e pela Câmara Municipal.

Os primeiros casos de infeção no lar foram detetados há precisamente uma semana, após testes de despiste da covid-19, realizados aos 105 funcionários da instituição, tendo cinco tido resultados positivos, quatro deles trabalhadores da cozinha e um que desempenha outras funções.

Na quarta-feira passada, a Autoridade de Saúde Pública local efetuou "um rastreio aos 39 residentes do bloco 1" da Misericórdia, que resultou na deteção de "seis casos" entre os utentes desta estrutura residencial de apoio a pessoas idosas (ERPI), confirmou à Lusa, nesse dia, o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane.

O rastreio foi alargado, esta sexta-feira, "aos restantes utentes dos blocos 2 e 3 da mesma ERPI, disse o responsável.

Contactadas hoje pela Lusa, as fontes da Autoridade de Saúde Pública local referiram que, dos "109 testes" efetuados a estes residentes no lar, foi hoje conhecido que "107 são resultados negativos", faltando os resultados de duas testagens.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, revelou à Lusa terem sido identificados seis casos de infeção pelo vírus que provoca a doença covid-19 na comunidade, associados a este surto da Misericórdia.

"Tivemos seis casos na comunidade", abrangendo "pessoas que têm ligações com familiares dos trabalhadores da cozinha da Misericórdia" e que, "apesar de estarem positivos, não apresentam sintomas", estando todos a cumprir isolamento profilático, disse o autarca.

No lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, que tem um total de cerca de 150 utentes, vai ser "repetida a testagem" ao novo coronavírus SARS-CoV-2, na próxima terça-feira, "no bloco 1", onde se encontram "confinados e isolados" os cinco dos seis idosos infetados que foram já detetados (o outro é o que está no hospital), adiantou a Autoridade de Saúde Pública local.

O autarca de Grândola disse à Lusa, na sexta-feira, que o município e a Santa casa da Misericórdia estão "a preparar medidas de prevenção" para fazer face a um possível agravamento da evolução epidemiológica neste concelho do litoral alentejano.

Portugal contabiliza pelo menos 2.297 mortos associados à covid-19 em 116.109 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).