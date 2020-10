Dirigente chama “imbecis” a deputados do CDS por causa de máscaras... e depois recua

A um dia da ida às urnas para as regionais dos Açores, Francisco Rodrigues dos Santos teve de correr para apagar um fogo interno em mais um episódio da guerra (cada vez mais pública) entre a direção do CDS e o seu grupo parlamentar.Caiu com estrondo entre os centristas um post no Facebook do vogal da Comissão Política Nacional (CPN) do CDS, criticando o voto a favor da bancada na proposta do PSD para tornar as máscaras de uso obrigatório na via pública durante três meses."O voto do grupo parlamentar do CDS-PP, favorável a esta absurda medida socialista, foi só para desgastar a direção legitimamente eleita em Congresso em janeiro? Ou foi tão somente e apenas estupidez e imbecilidade do nosso grupo parlamentar nomeado por Cristas e cia? Aguardo resposta", escreveu Miguel Matos Chaves na sua página de Facebook.A resposta haveria de ser dada pelo próprio Francisco Rodrigues dos Santos, que ligou a Matos Chaves explicando que a "imbecilidade" a que se referia, afinal, era fruto de uma decisão em que a direção do CDS participou."Essa informação chegou-me atrasada", reconhece Miguel Matos Chaves, que conta àter feito o post num momento em que ainda não tinha toda a informação sobre o tema. "Daí ter retirado o post", justifica-se, revelando que foi o próprio presidente do partido quem lhe explicou que o sentido de voto foi decidido pela direção centrista.De facto, como confirmou àfonte do grupo parlamentar do CDS, nunca houve um desacerto entre a bancada e o Largo do Caldas neste tema, pelo contrário. Como habitualmente, o sentido de voto foi decidido em articulação com Rodrigues dos Santos."A posição foi articulada e é a posição do Grupo e também a do partido e da sua direção", confirma fonte da bancada.Matos Chaves justifica, porém, a sua reação com o mal-estar que assume haver entre direção e grupo parlamentar. "Há um grupo que perdeu o Congresso e não se conformou com isso. Pensei que podia ter que ver com isso", confessa.As críticas são duras, mas vêm na sequência de várias notícias sobre a falta de articulação entre a direção e a bancada do grupo parlamentar.No entanto, surgem logo após um post no qual Rodrigues dos Santos fez um elogio ao líder parlamentar da sua bancada, Telmo Correia, sobre a forma como esteve no debate sobre o referendo à eutanásia.Quanto à posição que, afinal, também é a de Francisco Rodrigues dos Santos, o vogal da CPN não se alonga em comentários. "É a vida. Umas vezes concordamos, outras não".Matos Chaves recorda que "o meio científico e médico está dividido quanto à COVID-19", mas explica que a sua principal dúvida é a obrigatoriedade."Deve-se alertar as pessoas que devem evitar estar sem máscara, mas daí a obrigá-las a usar máscara quando saem de casa é ridículo. O vírus não se transmite a qualquer distância", sustenta.Para o centrista, um dos grandes problemas é a forma como a medida se aplicará a todo o país da mesma maneira. "Em Lisboa e no Porto onde haja grande concentração de pessoas pode fazer sentido, mas como medida cautelar e de forma pedagógica. No campo ou em aldeias não faz sentido nenhum", defende.