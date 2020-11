Covid-19: Há 491 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos

Portugal tem hoje 491 pessoas diagnosticadas com covid-19 internadas em cuidados intensivos, mais seis do que no sábado, tendo igualmente subido para 3.151 os internamentos em enfermaria (mais 126),segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados hoje divulgados pela DGS referem mais 73 mortos relacionados com a covid-19 e 4.788 novos casos de infeção com o novo coronavírus, em relação a sábado.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.897 mortes e 260.758 casos de infeção, estando ativos 83.942, mais 1.175 do que no sábado.

A DGS indica que, das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, 39 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e duas no Alentejo.