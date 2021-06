Covid-19. Governo coloca dois concelhos na lista de alerta por 'lapso'

Os concelhos de Castro Daire e Chamusca foram colocados por lapso esta quinta-feira na lista de municípios em alerta da covid-19. Na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que 19 concelhos estavam em vigilância e poderiam recuar no desconfinamento na próxima semana, mas Chamusca, no distrito de Santarém, e Castro Daire, no distrito de Viseu, não registaram casos suficientes para serem incluídos nesta lista.



Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira, Castro Daire registou uma incidência de 137 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, enquanto Chamusca registou uma incidência de 120 casos por 100 mil habitantes.



Sendo concelhos considerados de baixa densidade, e de acordo com as regras estabelecidas pelo Governo no início de junho, precisariam de uma incidência de 240 para serem incluídos na lista de alerta, o que não aconteceu.