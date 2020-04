Covid-19: Força Aérea leva mais uma tonelada de material de proteção para a Madeira

Um avião da Força Aérea Portuguesa aterrou hoje no Aeroporto da Madeira transportando mais uma tonelada de material destinado ao combate à pandemia da covid-19, informou o Comando Operacional da região.

"O avião C295M da Força Aérea Portuguesa esteve no início da tarde desta sexta-feira no Aeroporto da Madeira para deixar mais cerca de uma tonelada de material para o apoio ao combate à pandemia do coronavírus", refere o comunicado.

O Comando Operacional da Madeira (COM) coordena as operações de transporte de material para a Região Autónoma da Madeira em apoio ao Serviço de Saúde (Sesaram), à Proteção Civil, aos Serviços Prisionais e aos comandos regionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, bem como às unidades militares.

O material que chegou hoje à região está destinado ao Comando Operacional da Madeira, ao Regimento de Guarnição n.º 3, à Unidade de Apoio à Zona Militar da Madeira, à Estação Radar n.º 4 e aos Serviços Prisionais do Funchal, informa a nota.

Este material é "proveniente, entre outros, do Laboratório Militar", sendo composto por "equipamentos de proteção individual.

"No total, a Força Aérea Portuguesa já transportou para a Madeira e Porto Santo, sob a coordenação do COM, desde o início da operação, oito toneladas de material para apoio ao combate à covid-19", conclui.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 96 mil.

Portugal regista hoje 435 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto de Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde) reportam 50 infetados na região, aguardando 55 os resultados dos teste efetuados.