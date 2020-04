Covid-19: Feitos mais de 36 mil testes em 1.350 instituições de apoio a idosos

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) revelou hoje que o programa de despistagem de covid-19 em instituições sociais de apoio a idosos realizou, até ao momento, mais de 36 mil testes em 1.350 instituições.O gabinete da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, refere em comunicado enviado à agência Lusa que o MTSSS está a desenvolver o Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Lares Residenciais, entretanto alargado ao serviço de apoio domiciliário e às unidades de cuidados continuados integrados."No âmbito deste programa, que testa os funcionários das instituições, assim como os utentes que tenham sintomas, já foram realizados mais de 36.000 testes, em 1.350 instituições com respostas sociais de ERPI (lar de idosos), lar residencial, serviço de apoio domiciliário e unidades de cuidados continuados integrados", adianta.Segundo a nota, o programa do MTSSS consiste na realização de testes para detetar o SARS-CoV-2, em articulação com os ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Saúde e da Coesão Territorial."O objetivo é conseguir testar, progressivamente, todas as instituições do continente, onde não haja foco de infeção e que desenvolvam as respostas sociais referidas", lê-se.De acordo com a fonte, o programa, que começou em 30 de março, conta, atualmente, com 18 parceiros, entre universidades, institutos politécnicos, hospitais e laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Saúde, e tem uma capacidade diária contratualizada de cinco mil testes.A operacionalização do programa é concretizada em estreita articulação com as comunidades intermunicipais, as autoridades de saúde locais, os centros distritais do Instituto da Segurança Social e com os secretários de Estado que asseguram a coordenação regional do combate à pandemia.A mesma nota indica que nos concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) - que abrange 15 municípios dos distritos da Guarda e de Castelo Branco -, a realização dos testes teve início no dia 10 de abril.Na área da CIM-BSE, até ao momento, "foram testados 1.962 colaboradores, em 65 instituições, estando programada a realização de mais 2.370 testes, em 110 instituições, nas próximas duas semanas".Os profissionais das respostas sociais de creche e centro de atividades ocupacionais serão, igualmente, testados, antes da reabertura das suas atividades, conclui o comunicado.Portugal contabiliza 989 mortos associados à covid-19 em 25.045 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia divulgado quarta-feira.Das pessoas infetadas, 968 estão hospitalizadas, das quais 172 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.470 para 1.519.