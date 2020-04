A Organização Mundial de Saúde ( OMS ) revelou que em todo o mundo, há 70 vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento. Três das vacinas contra a Covid-19 estão em avaliação clínica, indica um documento da OMS A vacina cujo processo está mais avançado é a da CanSino Biologics Inc. de Hong Kong e do Instituto de Biotecnologia de Pequim, que está na fase dois. Esta é a etapa em que se testa a substância em humanos, uns que estejam doentes, e outros saudáveis. Os tratamentos da Moderna Inc e pela Inovio Pharmaceuticals Inc, ambas dos Estados Unidos, estão na fase um, também a ser testadas em humanos.Uma vacina pode demorar entre 10 e 15 anos a estar pronta. No entanto, as farmacêuticas querem tentar limitar esse tempo a um ano.A Pfizer e a Sanofi, que se encontram entre as maiores empresas farmacêuticas, também têm candidatas a vacina em estado pré-clínico (testadas em animais).