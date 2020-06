Marcelo pede aos jovens para darem o exemplo, sem festas ou ajuntamentos durante a pandemia

Marcelo Rebelo de Sousa esteve este sábado no Parque Urbano de Queluz com o Conselho Nacional de Juventude, numa ação de sensibilização, em que pediu aos jovens para darem o exemplo nesta fase da pandemia.Sobre festas e ajuntamentos entre jovens, o Presidente da República disse: "Não podem entender que vivem num mundo à parte do resto da sociedade, têm de dar o exemplo do distânciamento, dos ajuntamentos, e deixar de fazer o que às vezes apetece fazer, como ir em amontoados para praias ou festas".Marcelo sublinha que "o vírus está aí" e é necessário ter um comportamento responsável.