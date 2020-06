Covid-19: Crianças e funcionários de creche em Torres Vedras em quarentena depois de caso positivo

Uma dúzia de crianças e quatro funcionários da creche do Centro Paroquial de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, estão em isolamento profilático, depois de uma criança ter testado positivo à covid-19 , disse hoje a sua diretora.

Vera Arnaut contou à agência Lusa que uma criança, de 2 anos, e a mãe testaram positivo depois de o pai ter sido sujeito a teste em contexto laboral e ter também recebido a informação de que está infetado.

Os três estão assintomáticos, informou, acrescentando que a criança esteve esta semana sem ir à creche.

O resultado positivo surgiu na terça-feira.

O Centro Paroquial de Torres Vedras possui 68 crianças e 18 funcionários na valência de creche e 50 crianças e seis funcionários no jardim-de-infância.

Mas, por indicação das autoridades locais de saúde pública, apenas 12 crianças e quatro auxiliares estão em isolamento profilático e sem qualquer sintomatologia, não se prevendo que sejam submetidos a testes, adiantou a diretora.

"São todos os que estavam na sala" desde que a creche reabriu, explicou, adiantando que as crianças não partilhavam espaços comuns, nem funcionários, estando divididos todos por salas, no âmbito do plano de contingência de combate à pandemia.

Aquando da reabertura da creche, todos os funcionários foram testados e nenhum se encontrava infetado à data.

Torres Vedras regista 62 casos de infeção, dos quais 16 estão ativos e 46 se encontram recuperados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.465 pessoas das 33.969 confirmadas como infetadas, e há 20.526 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.