Ministério Público pede suspensão de funções de Mexia e Manso Neto na EDP

O Ministério Público quer a suspensão de funções do Presidente da EDP António Mexia e ainda do administrador Manso Neto.

A promoção das medidas de coação foi apresentada esta sexta-feira pelo procurador do processo ao juiz Carlos Alexandre, que deverá decidir na próxima semana.



Além da suspensão de funções, o Ministério Público entende que deve pedir uma caução de dois milhões de euros a António Mexia e outra de um milhão a João Manso Neto.



No que toca a deslocações, o MP defende que ambos os gestores fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da EDP e de contactarem algumas pessoas. O pedido prevê ainda que entreguem o passaporte e que fiquem proibidos de viajar para o estrangeiro.



À defesa é agora concedido o direito de contraditório. O Negócios contactou a EDP para uma reação, mas a empresa para já não faz comentários.



O processo das rendas excessivas da EDP, denominado "Caso EDP" está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e tem cinco arguidos: António Mexia, João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, Manuel Pinho, o antigo consultor de Pinho e administrador da REN, João Faria Conceição, e Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas.



O presidente executivo da EDP, António Mexia, é suspeito de quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio, num inquérito que corre no Tribunal Central de Instrução Criminal. Os casos de crimes de corrupção estão relacionados com os negócios praticados com o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, enquanto o crime de participação económica em negócio é relativo à adjudicação da construção da barragem do Baixo-Sabor ao consórcio do Grupo Lena/Odebrecht.