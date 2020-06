Covid-19: Costa renova esperança de que líderes europeus estejam à altura dos desafios

O primeiro-ministro, António Costa , renovou, esta sexta-feira, a esperança de que os líderes europeus estejam "à altura dos desafios" que a União Europeia enfrenta com a resposta à crise económica e social gerada pela pandemia da covid-19

"Esperamos que todos os líderes europeus estejam à altura dos desafios que a Europa enfrenta para que adotemos em breve a proposta da Comissão para a recuperação económica e social europeia. Dela depende a adesão dos Europeus a este nosso projeto comum", escreveu António Costa num tweet para assinalar o 35.º aniversário da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE.





No 35.º aniversário da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, renovamos o nosso compromisso com esta Comunidade de valores e de prosperidade partilhada, e reforçamos a nossa ambição de continuar a construir uma Europa mais forte, mais unida e mais coesa.