O primeiro-ministro elogiou esta quarta-feira o esforço extraordinário que a Segurança Social tem feito para garantir apoios a milhares de portugueses durante o combate à covid-19 . O governante considera que foi bastante positiva a resposta dada aos pedidos de lay-off feitos até 10 de abril e elogia o "esforço pedido não a máquinas ou algoritmos, mas a profissionais da Segurança Social ".O primeiro-ministro diz mesmo que a Segurança Social excedeu os pedidos que lhe foram feitos e que vai conseguir validar todos os pedidos de lay-off feitos até a passada quinta-fiera e que tenham sido validados."Esta crise tem sido muito pedagógica para quem tinha dúvidas da importância do nosso Estado social", defendeu Costa, elogiando o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública e todo o trabalho que estas instituições fizeram nos últimos dois meses.Costa deu ainda garantias aos trabalhadores independentes que fizeram as contribuições dos últimos 12 meses: serão apoiados e "protegidos os que cumpriram", lembrando que o Governo está a preparar um apoio para os cidadãos que não descontaram, "mas que terá de ser, forçosamente, menor do que aquele atribuído aos que cumpriram"."Para quem tem angústia de saber se salva ou não salva a sua empresa, para quem tem a angústia de saber se vai ou não vai receber o subsídio de desemprego, se vai ou não vai receber a tempo e horas os 70% a que tem direito para proteção do seu rendimento, obviamente, ontem já foi tarde", referiu, esta manhã António Costa, defendendo que os trabalhadores estão a trabalhar a um ritmo alucinante e lembrou que este foi um ""esforço pedido não a máquinas ou algoritmos, mas a profissionais da Segurança Social".O primeiro-ministro quis ainda "abrir as portas" aos contribuintes que não estão inscritos na Segurança Social para que ninguém seja "deixado para trás" nos apoios.António Costa terminou agradecendo a todos os que trabalharam na Segurança Social e garantindo que é necessário continuar a reforçar aquela instituição porque pode vir a ser precisa numa situação futura.