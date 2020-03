O primeiro-ministro, António Costa, salientou, esta terça-feira, que a comunidade científica não defende "que deva haver um teste generalizado" à covid-19 a toda a população, considerando necessário "utilizar este recurso com conta, peso e medida".

Durante o debate quinzenal, que decorre hoje na Assembleia da República, em Lisboa, o chefe de Governo foi questionado pelo líder parlamentar do CDS-PP sobre quando será possível generalizar os testes a esta doença provocada pelo novo coronavírus, e quantos poderiam ser realizados por dia "no auge dessa generalização".

Em resposta a Telmo Correia, o primeiro-ministro assinalou que "relativamente aos testes, hoje teve oportunidade de ouvir de manhã qual é a opinião técnica sobre como é que deve ir sendo graduada essa intervenção", referindo-se a uma sessão técnica que decorreu esta manhã no auditório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, em que esteve presente o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República, bem como líderes partidários, sindicais e patronais.

"E ninguém defendeu, não creio que haja qualquer opinião na comunidade científica de que deva haver um teste generalizado, no sentido de que todos os elementos da população devam ser sujeitos a teste", argumentou Costa, apontando que "o que foi dito foi outra coisa, e é isso" que o Governo se está "a preparar para fazer".

Por isso, assinalou, vão ser testados primeiro "aqueles que têm de intervir na primeira linha, em segundo lugar, aqueles que são população de particular risco e assim sucessivamente, de forma utilizar esse recurso com conta, peso e medida em função da sua utilidade efetiva para a contenção desta epidemia".