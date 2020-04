Covid-19: Comunidade chinesa em Portugal oferece cinco mil máscaras à Póvoa de Varzim

A comunidade chinesa em Portugal ofereceu hoje ao município da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, cinco mil máscaras de proteção individual para o combate à propagação da pandemia de covid-19

Os equipamentos foram hoje entregues à Câmara Municipal por Lam Peng San, Diretor Geral do Casino da Póvoa, num curto encontro com o autarca, Aires Pereira, que agradeceu o gesto da comunidade chinesa.

Caberá agora ao município fazer a distribuição das máscaras de acordo com as necessidades detetadas no concelho, nomeadamente a instituições de apoio à população como o Hospital Póvoa de Varzim/Vila do Conde, centros de saúde e instituições particulares de solidariedade social.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.