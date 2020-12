Covid-19: Centros hospitalares de Viseu e de Leiria iniciam vacinação na terça-feira

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) e o Centro Hospitalar de Leiria (CHL) receberam hoje as primeiras vacinas, um total superior a 1.000 unidades, e iniciam esta terça-feira a vacinação aos seus profissionais de saúde.

"O plano de vacinação foi preparado ao detalhe. Recebemos 510 doses da vacina que vão ser administradas de forma faseada, até à próxima quinta-feira. Desta forma, tem início uma nova fase no combate à pandemia covid-19, com o recurso a uma vacina ansiada há muito", afirma o presidente do conselho de administração do CHTV, Nuno Duarte.

Segundo o comunicado de imprensa, o início da vacinação está marcado para as 09:00 e, nesta fase, "vão ser administradas vacinas a 510 profissionais de saúde, que se encontram na primeira linha do combate à pandemia", durante três dias.

A primeira fase da vacinação dos profissionais de saúde do CHTV, que conta com cerca de 2.500 profissionais, abrangendo uma população que varia entre as 350.000 e as 500.000 pessoas, vai decorrer no espaço dedicado ao 'Drive Thru', que, explica a nota de imprensa, foi adaptado para esta fase.

O CHL inicia a vacinação contra a covid-19 "dos profissionais de saúde identificados como prioritários" nesta terça-feira e prolonga o processo até quarta-feira "entre as 10:00 e as 19:00, tendo sido alocadas 530 doses à instituição nesta fase", esclarece um comunicado.

Dos cerca de 2.300 profissionais do CHL -- que abrange cerca de 400.000 cidadãos --, os abrangidos "serão convocados por mensagem escrita (SMS)" e os contactos são feitos "de acordo com o Plano de Vacinação contra a covid-19".

"Relativamente aos grupos prioritários, serão vacinados os profissionais dos seguintes serviços do CHL: Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Urgência Ginecológica/Obstétrica, Unidade de Cuidados Agudos Polivalentes e Medicina Intensiva", especifica o comunicado.

A nota refere ainda que também são prioritários os "internamentos dedicados a doentes covid-19 e a doentes respiratórios, e Patologia Clínica (profissionais envolvidos na colheita e manipulação de amostras respiratórias para o diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2").

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.