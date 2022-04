Covid-19. Casos continuam a diminuir, mortalidade aumenta

O número de novos casos de covid-19 em Portugal continua a diminuir e, na última semana, foram confirmados cerca de 70 mil casos, para uma média de 10 mil novos casos por dia, menos 7,4% em relação à semana anterior.







Nos sete dias foi registada a morte de 148 pessoas, mais oito em relação à semana anterior, com a mortalidade a subir para os 14,4 óbitos por milhão de habitantes a 7 dias, em relação aos 13,6 que registava no último relatório. Já os dados atualizados da DGS apontam a morte de 150 pessoas no mesmo período.



Ainda segundo os números disponibilizados pela DGS, a incidência situava-se, a 31 de março, nos 650 casos por 100 mil habitantes e a mortalidade nos 15 óbitos por milhão de habitantes a 7 dias.







Encontram-se internados 1.180 doentes, mais 16 em relação há sete dias, dos quais 61 em unidades de cuidados intensivos - menos três nos últimos sete dias.



Foi ainda registado o dia com menos novos casos desde o Natal de 2021: a 27 de março, no último domingo, foram confirmados apenas 3.860 infetados. O dia com mais novos casos na última semana foi 22 de março, com cerca de 14 mil novos casos.