Covid-19: Câmara de Odivelas disponibiliza computadores e tablets às escolas

Câmara Municipal de Odivelas disponibilizou 360 computadores e 30 tablets aos agrupamentos de escolas para que estes sejam entregues aos alunos que não têm meios para acompanhar o ensino à distância , anuncio, esta segunda-feira, a autarquia.

Além dos computadores e 'tablets', a autarquia, do distrito de Lisboa, distribuiu também às escolas equipamentos de internet móvel.

"Os alunos foram sinalizados pelos respetivos professores titulares e diretores de turma, cabendo a cada unidade organizacional gerir os equipamentos em função das necessidades da sua população escolar e do plano de ensino à distância que está a implementar", explicou a Câmara Municipal de Odivelas, em comunicado.

Entretanto, a Câmara de Odivelas lançou também uma campanha de recolha de equipamentos informáticos dirigida ao tecido empresarial local e à comunidade, apelando à doação de computadores, monitores, portáteis e 'tablets' fora de uso.

A recolha dos equipamentos é assegurada pela autarquia, podendo ser solicitada através do número 967 080 505 ou pelo email geral@cm-odivelas.pt.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados, por decisão do Governo, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, que já infetou cerca de 20 mil pessoas em Portugal.

Mais de dois milhões de crianças e jovens, desde creches ao ensino superior, ficaram em casa e a maioria tem aulas à distância através de plataformas 'online' ou trocas de 'emails' com os seus professores.

Os alunos do básico só deverão voltar a ter aulas presenciais em setembro, já que o Governo prevê apenas a hipótese de regresso às escolas este ano letivo para os alunos do 11.º e 12.º anos, assim como para os estudantes do ensino superior.

Portugal regista 735 mortos associados à covid-19, mais 21 do que no domingo, em 20.863 casos confirmados de infeção, mais 657, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 1.208 estão hospitalizadas, das quais 215 em unidades de cuidados intensivos, e mantém-se as 610 dadas como curadas.