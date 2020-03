Aumento de 14% em venda de produtos alimentares e de higiene

As vendas no retalho alimentar não param de aumentar. De acordo com o barómetro semanal da Nielsen, relativo à semana de 24 de fevereiro a 1 de março, registou-se um crescimento das vendas nos hipers e supermercados que totalizou 14% entre as categorias de alimentação, detergentes e produtos de higiene e frescos.Entre os produtos mais procurados pelos portugueses estão as conservas (que verificou um aumento de 42%), frutas ricas em vitamina C (kiwi +39%, laranja +37% e tangerina/clementina +37%) e produtos básicos, que registaram um aumento de 36%. Produtos relacionados com a saúde e a limpeza, como detergentes e produtos de higiene: cuidados de saúde (+40%) e acessórios de limpeza (+38%), onde estão incluídas luvas.O aumento é notório face à tendência do início do ano, que se situava nos 6%. De acordo com o mesmo barómetro, as preocupações dos cidadãos face a esta pandemia ditam os comportamentos consumo. Há seis etapas de adaptação do consumidor, conta o mesmo barómetro: "a compra proativa de Saúde, a gestão reativa da Saúde, a preparação da despensa, a preparação para quarentena, a vida com restrições e a vida sob uma nova normalidade", lê-se num comunicado enviado à imprensa.Em Lisboa, triplicou a tendência de consumo do início de ano: o consumo está nos 18%. O mesmo efeito verificou-se em Setúbal, Leiria e Santarém. Além disso, a proximidade do hiper ou super será, cada vez mais, um fator de escolha, constatou o mesmo barómetro. Para já, o mais importante é o sortido da loja: os hipers (que têm mais variedade) destacam-se com um crescimento de 20%, enquanto os supers grandes registam mais 18% e super pequenos mais 5%.