Sendo um dos produtos mais procurados pelos consumidores nas últimas semanas, os géis desinfetantes começam a esgotar em algumas superfícies. Os supermercados Intermarché, que admitem àestar a receber um fluxo maior de clientes nos últimos dias, têm verificado um "acréscimo significativo" nas vendas de artigos de primeira necessidade - como papel higiénico ou enlatados -, nos artigos de farmácia e nos produtos de higiene corporal. Algumas das lojas já esgotaram o gel desinfetante.Já os supermercados Lidl Portugal têm também registado uma maior afluência às suas lojas e um volume de compras maior em várias categorias. "Estamos empenhados em proporcionar uma normal experiência de compra aos Portugueses", disse fonte desta cadeia de supermercados àAo contrário das outras superfícies, fonte dos supermercados Minipreço assegura que até ao momento a situação está normal.Vários vídeos e fotografias onde é possível ver a escassez de produtos nos supermercados têm sido partilhados nas redes sociais.

O surto coletivo é real aqui, galera fazendo a rapa no supermercado por conta do #Coronavirusportugal







Portugal dos pequeninos.









DGS confirma 59 infetados com o novo coronavírus em Portugal

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou esta manhã a existência de 59 casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. Destes, 57 pessoas encontram-se internadas.



Sob observação clínica estão 3.066 pessoas. A aguardar resultado laboratorial estão 83 pessoas.



A maioria dos casos continua a registar-se no norte do País, com 36 pessoas infetadas. Segue-se a zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 17 casos.



Entre os casos importados, registam-se dois de Espanha, nove de Itália, e um que ainda se mantém em investigação e que estará ligado à Alemanha ou Áustria.



O grupo etário em que se encontram mais casos é o dos 40 aos 49 anos: há sete homens e nove mulheres infetados com o Covid-19. Há ainda duas pessoas com mais de 80 anos infetadas, dois homens.



Também uma criança, entre os 0 e os 9 anos, está infetada. O segundo grupo etário mais afetado é o dos 10 aos 19 anos (onze casos), seguindo-se a faixa dos 30 aos 39 anos (nove casos).