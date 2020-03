Coronavírus: Primeiro teste a português de cruzeiro em Lisboa deu positivo. Será realizado um segundo

Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, anunciou que um dos 21 passageiros a bordo de um cruzeiro atracado em Lisboa deu positivo ao novo coronavírus no primeiro teste a que foi sujeito. Porém, a confirmação depende de um segundo teste que será realizado."O programado era fazer testes aos cidadãos nacionais que iam desembarcar e ficar em solo português, foram todos testados. Aos outros passageiros e tripulação não estavam previstos testes, mas um corredor para serem levados ao aeroporto. Um dos passageiros portugueses teve um teste positivo. Esse passageiro português não está em Lisboa, vai ser novamente testado. As pessoas estão todas bem. Se essa amostra der positivo, temos um plano em relação a este navio", afirmou Freitas.

"Foram tomadas medidas de isolamento no cruzeiro" com a participação das autoridades de saúde e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), garantiu a diretora-geral de Saúde.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, frisou que as medidas do estado de emergência "visam garantir a nossa saúde pública" e "evitar que os portugueses adoeçam, ou que não adoeçam todos ao mesmo tempo para o Serviço Nacional de Saúde dar resposta nas melhores condições possíveis".

Quanto aos equipamentos, o governante anunciou que sairá um avião rumo à China para trazer material. Além disso, esta semana serão disponibilizados dois milhões de máscaras cirúrgicas e 50 mil zaragatoas.

"O material será distribuído tendo em conta as necessidades. Percebemos a ansiedade dos diferentes palcos, mas quanto ao fato de proteção individual a disponibilidade não é imediata, temos que os distribuir primeiro aonde são mais necessários, aos profissionais de saúde que estão a tratar doentes Covid", explicou Sales.

"Uma situação que inspira preocupação é a dos lares de terceira idade. Os casos agora conhecidos deixam ainda mais clara a urgência de os estabelecimentos ativarem os planos de contingência com espaços de confinamento. Tem que haver um esforço para criar os espaços de isolamento", afirmou. "Estamos em emergência, o que exige uma flexibilização dos equipamentos."

Porém, para compensar as baixas nos lares devido ao Covid-19, foram criadas bolsas de voluntários para prestação de cuidados aos doentes.

Quanto à testagem, o Governo tem aumentado a capacidade. O SNS consegue fazer 2.500 testes diários, mas 1,500 testes por dia no privado, indicou Sales. Em stock, há a capacidade de fazer 20 mil testes.

"O material tem sido comprado todos os dias, na semana passada distribuímos 2 milhões e meio de máscaras e equipamentos e esta semana estamos a reforçar, com mais 2 milhões de máscaras", frisou.

Lacerda Sales agradeceu ainda aos autarcas pelo auxílio na testagem do novo coronavírus. "Este é de facto o tempo de cerrarmos fileiras, de cada um fazer a sua parte e não devemos esquecer, todos devemos ter o nosso plano de contingência", sublinhou.

Graça Freitas reforçou as declarações do secretário de Estado. "Tem que ficar claro que isto dos equipamentos, testes, reagentes, é como a nossa logística alimentar em casa. Vamos às compras todos os dias, vamos ter milhões de máscaras gastas, de resipiradores FP2 gastos, zaragatoas gastas. Vamos aos grandes fornecedores, o que temos nessa semana dá, mas temos stock de segurança. É como fazemos com as vacinas, os medicamentos...", explicou. "As compras são dinâmicas, entram e saem."