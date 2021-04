Covid-19: 566 infetados e 6 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 566 novos casos de covid-19 e mais 6 vítimas mortais, nas últimas 24 horas.







HUGO DELGADO/LUSA

Existem, neste momento, 25.960 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal. Foram dados como recuperados mais 410 infetados, num total de 784.618 doentes que já recuperaram da doença.Estão internadas 466 pessoas em enfermarias e 113 em cuidados intensivos, indica o relatório epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS). São menos seis internados nos cuidados intensivos, mas nas enfermarias o número mantém-se igual ao de sábado.

Em relação à incidência, neste momento, Portugal regista 65,7 casos por 100 mil habitantes, mantendo-se longe do limite de 120 casos. Já no índice de transmissibilidade o valor continua acima do limite de 1 estabelecido. Está nos 1,02 a nível nacional.



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que mais novos casos regista (7.170) e mais mortes (4). Seguida da região norte com duas mortes e 5.321 novos casos, nas últimas 24 horas.