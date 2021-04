Propostas novas doenças para a fase 2 da vacinação

O Plano de Vacinação contra a covid-19 vai ser revisto, com alterações aos grupos que vão ser incluídos na fase 2 que deve ter início na próxima semana. Segundo avança o Público, os especialistas já entregaram a proposta de alteração tendo sido retirados da lista de prioritários os doentes hipertensos e com diabetes tipo 2.







PAULO NOVAIS/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A idade vai passar a ser o critério principal na próxima fase da vacinação. No entanto, em paralelo serão consideradas doenças de risco que dão prioridade para receber a vacina. A comissão técnica propus à Direção Geral da Saúde que ao mesmo tempo que serão vacinados os idosos entre os 75 e os 79 anos, sejam também imunizadas as pessoas que tenham sido transplantadas, infetados com VIH, com doenças neuromusculares, esquizofrenia e doença bipolar grave.Serão ainda vacinados na segunda fase os portugueses entre os 50 e os 74 anos. Vacinação que os especialistas aconselham a que se faça depois do primeiro grupo etário dentro dos 70 anos e dos doentes de risco.