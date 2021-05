Covid-19. Há oito meses que Portugal não registava tão poucos casos

Portugal registou esta segunda-feira mais 158 novos casos de covid-19 e há oito meses que não registava tão poucos casos durante duas semanas. De acordo com o gráfico de desconfinamento divulgado no boletim da DGS, a incidência da pandemia no país é agora de 53,8 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, o seu valor mais baixo desde 10 de setembro do ano passado, enquanto que o índice de transmissibilidade mantêm-se nos 0,92 - o R(t) mais baixo do último mês e meio.



Em relação aos mais recentes números, divulgados na sexta-feira, além o R se manter inalterado, trata-se de uma descida da incidência de 57,7 casos por 100 mil habitantes para 53,8 - o valor mais baixo desde que foi apresentado o gráfico do desconfinamento por António Costa.





Matriz de Risco - Covid-19 - Nacional