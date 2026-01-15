Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 12:36

Cotrim de Figueiredo sobre queixa de assédio sexual: "Não tenho nada a esconder mas agora tenho outras prioridades"

O candidato presidencial, em declarações aos jornalistas, voltou a referir que não tinha conhecimento da queixa de assédio sexual, depois da acusação da ex-assessora Inês Bichão e garante que vai apresentar uma queixa-crime esta quinta-feira.

