O Ministério da Saúde está a ponderar a possibilidade de recorrer à requisição civil no âmbito da "greve cirúrgica" dos enfermeiros.

O Governo admite a possibilidade de avançar para a requisição civil no caso da "greve cirúrgica" dos enfermeiros.



Questionado pelo Negócios, o Ministério da Saúde afirmou que "está a avaliar juridicamente as várias opções que poderá desenvolver". E uma das hipóteses que está a ser avaliada é mesmo a "possibilidade de recurso à requisição civil".



O gabinete da ministra Marta Temido está a ponderar ainda solicitar uma "análise pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) do exercício do direito à greve e licitude do financiamento colaborativo, entre outras questões relacionadas com a greve em causa".



Em entrevista esta quarta-feira à RTP, a ministra não foi clara na resposta quando lhe confrontaram com a possibilidade de recorrer à requisição civil.



Marta Temido afirmou que, na atual lei da greve, essa solução não é possível se estiverem a ser cumpridos os serviços mínimos, mas advertiu para um "aspeto absolutamente incomum", que é a duração da greve e para os serviços em causa, que merecem "serviços máximos".



A ministra admitiu ainda "equacionar outras alternativas de resposta e, eventualmente, meios de reação jurídicos" sem, no entanto, concretizar.