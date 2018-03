O primeiro-ministro fala no Parlamento sobre o caso E-Toupeira. As credenciais da procuradora Ana Paula Vitorino foram usadas "sem o conhecimento ou consentimento" para aceder aos processos que interessavam ao Benfica.

O primeiro-ministro, António Costa, diz que o caso E-Toupeira, que investiga a rede de influências do Benfica, "trata-se de matéria que está em investigação". Contudo, diz que nos devemos "regozijar por uma vez a violação do segredo e justiça foi fácil de descobrir".



"A fazer fé no que vem na comunicação social não há forma de prevenir que alguém certificado para usar o sistema o use de forma indevida. Devemo-nos regozijar que por uma vez a violação do segredo e justiça foi fácil de descobrir", disse o chefe de Governo durante o debate quinzenal.



Esta resposta é dada após a intervenção do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que pergunta se "já foi tomada alguma medida no sentido de criar condições para que o nosso sistema informático possa não estar sujeito a acontecimentos e circunstâncias desta natureza". É "um clube que nos une", diz, referindo-se ao Benfica.



Recorde-se que, no âmbito da investigação E-Toupeira, o Ministério Público diz que as credenciais (username e password) da procuradora Ana Paula Vitorino, actual assessora da Procuradora Distrital de Lisboa, Maria José Morgado, foram usadas "sem o conhecimento ou consentimento" para aceder aos processos que interessavam ao Benfica.





"Uma das suspeitas que se encontra em investigação é a utilização de credenciais alheias para aceder ao sistema Citius e, desta forma, recolher informação relacionada com processos", frisou a PGR em comunicado à imprensa. "Tal utilização efectuou-se sem o conhecimento ou consentimento da titular das credenciais, a qual, sendo completamente alheia ao sucedido, não é, nem nunca foi, suspeita ou visada na investigação em curso", concretiza.

Em suma, a PGR explica que "o inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa tem por objecto factos susceptíveis de integrarem crimes de corrupção, peculato, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal, falsidade informática, acesso ilegítimo e burla informática".