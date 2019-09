Rio quer criminalização do jornalismo que viola o segredo de justiça

O tema do debate a seis entre os principais candidatos às legislativas era a corrupção e chegara a vez de Rui Rio falar. O líder do PSD voltou a afirmar a sua oposição às violações do segredo de justiça – e sugeriu que os jornalistas que publicarem factos sob segredo de justiça devam ser criminalizados.

"Se eu violo o segredo de justiça porque pego em algo que não posso saber e toco à porta do meu vizinho e lhe mostro o que não lhe devo mostrar isso consiste num crime – se eu mostrar a 10 milhões de portugueses o crime é dez milhões de vezes maior", afirmou Rio, que avisara a jornalista e moderadora da Renascença de que não ia gostar do que ia ouvir.

Eunice Lourenço, a jornalista em causa, perguntou então se Rio defendia a criminalização da publicação por jornalistas, perguntando se deve ser "mais grave do que mostrar ao colega do lado".

"Não deve ser permitida, obviamente", respondeu o líder do PSD. "Agora podem atacar-me todos, mas é a minha convicção e quem estiver lá em casa de certeza sabe bem o que estou a dizer", acrescentou.

A violação do segredo de justiça é hoje um crime tratado de igual forma independentemente de quem for o seu autor. O artigo 371º do Código Penal prevê genericamente uma pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias. Rui Rio parece abrir a porta à especificação de uma moldura penal para jornalistas.

A única crítica à proposta do PSD no debate veio do Bloco de Esquerda. "As fugas permanentes ao segredo de justiça são um problema, mas limitar a liberdade de imprensa e perseguir jornalistas para resolver um problema do Ministério Público é atacar a democracia", afirmou Catarina Martins. "Não há nenhuma democracia sem imprensa livre e os jornalistas têm de fazer o seu trabalho, de proteger as suas fontes e nós dependemos também do trabalho da imprensa para combater a corrupção", juntou.



O debate na rádio entre os seis líderes dos partidos com assento parlamentar (PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN) foi realizado em conjunto pela Antena1, TSF e Renascença. A Segurança Social, a reforma do sistema partidário e a corrupção foram os temas principais.