O primeiro-ministro respondeu ao líder da bancada do PSD que falou em "contas marteladas" e no "milagre da multiplicação dos pães" no Montepio.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira, 15 de Março, no Parlamento, que o Governo fará tudo para ajudar os associados do Montepio.



"Faremos tudo para proteger as 600 mil famílias que confiaram numa instituição e que têm aí as suas poupanças"", afirmou António Costa, numa resposta ao líder da bancada parlamentar do PSD durante o debate quinzenal.



Na sua intervenção, Fernando Negrão pediu esclarecimentos sobre o que se está a passar no Montepio, chegando a falar em "contas marteladas" e no "milagre da multiplicação dos pães", referindo-se ao facto de a associação mutualista ter passado de capitais próprios negativos a positivos, graças ao fim da isenção de pagamento de IRC.



"Este filme não é novo, mas desta vez a cumplicidade não é dos privados mas do Estado", disse o social-democrata.



António Costa começou por referir que os esclarecimentos sobre as contas do banco Montepio não devem ser feitos pelo Governo mas pelo Banco de Portugal. "Estou certo de que o sr. governador terá todo o gosto em vir aqui explicar se as contas estão ou não marteladas", afirmou o chefe do Governo.



"Não estou a falar do banco, mas da associação mutualista", retorquiu Fernando Negrão.



Sob a supervisão do Ministério do Trabalho, a Associação Montepio, com mais de 600 mil associados, tem como principal activo a Caixa Económica Montepio Geral, supervisionada pelo Banco de Portugal. A isenção de IRC diz respeito à associação.