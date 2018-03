O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta quinta-feira, no debate quinzenal, a uma mobilização nacional para a causa da floresta. O chefe de Governo diz que Ferro Rodrigues e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se vão juntar às acções de limpeza, nos dias 24 e 25 de Março."O senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] e o senhor presidente da Assembleia [da República, Eduardo Ferro Rodrigues] já aceitaram o convite da Associação Nacional de Municípios Portugueses, juntamente com os membros do Governo, na grande ação de limpeza da floresta que é promovida nos próximos dias 24 e 25 de março", diz Costa. Estas palavras foram proferidas por António Costa na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, no final de um discurso que dedicou ao tema das medidas de prevenção contra os incêndios florestais.Segundo António Costa, o que aconteceu no último verão "mostrou ser urgente resolver os problemas estruturais" com que o país se confronta "há décadas e que têm sido agravados, nos tempos mais recentes, pelo fenómeno das alterações climáticas"."A valorização e defesa da floresta requer não só uma reforma do setor que proteja os seus recursos e promova os seus activos, mas também um novo modelo de prevenção e combate aos incêndios, que torne o território mais resiliente, as populações mais seguras e os terrenos mais sustentáveis. Termino reiterando o apelo a uma mobilização nacional para esta causa", disse."Deixo aqui o desafio a todas as bancadas a juntarem-se a nós para fazer de março o grande mês da limpeza da floresta", frisou o líder do executivo na parte final do seu discurso.