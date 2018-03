Em suma, a PGR explica que "o inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa tem por objecto factos suscetíveis de integrarem crimes de corrupção, peculato, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal, falsidade informática, acesso ilegítimo e burla informática".Recorde-se que a Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária investigou e deteve, esta semana, Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, depois de um procurador da 9ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa ter emitido os mandados de detenção e busca.Esses documentos refere-se expressamente que José Augusto Silva recebeu como contrapartida um "cargo no Museu Cosme Damião para Fernando Silva Rocha", seu sobrinho. E que foi Paulo Gonçalves quem "diligenciou junto dos recursos humanos do Benfica pela contratação do sobrinho de José Silva para o museu do clube"