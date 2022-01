Costa foi o principal alvo no debate a sete. Mas não deixou de apelar à maioria

Decorreu esta quinta-feira o último debate da campanha eleitoral para as legislativas. Desta vez, o debate foi nas rádios (Renascença, Antena 1 e TSF) com representantes de sete partidos, já que Rui Rio (PSD) e André Ventura (Chega) deram prioridade às suas ações de rua. António Costa apelou aos portugueses para que dessem a maioria ao PS, enquanto restantes partidos tentaram demover esta intenção de voto.



O debate, que durou duas horas, arrancou com o líder da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, a atacar o primeiro-ministro, afirmando que o mesmo não foi claro com os portugueses sobre o que significa um voto no Partido Socialista (PS), questionando se António Costa viabilizará um Governo para que este não tenha de contar com o apoio do Chega.



Questionado sobre o atual número de ministérios e se os pretende reduzir caso seja eleito, Cotrim Figueiredo respondeu que o preocupa mais a eficiência de cada um desses mesmos ministérios.